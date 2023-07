Capo Mannu si prepara a ospitare il Campionato nazionale Assoluto di surf: via alle iscrizioni

San Vero Milis

L’appuntamento il prossimo autunno

Dopo quattro anni la penisola del Sinis ospita nuovamente l’appuntamento più importante della panorama nazionale del Surfing: i “FISW Surf Games”, si tratta del Campionato Italiano Assoluto di surf che assegnerà a Capo Mannu i titoli di campione nazionale 2023 nelle discipline shortboard, longboard, bodyboard e parasurfing.

Dal 15 ottobre al 15 novembre si aprirà la finestra temporale entro la quale, in base alle condizioni meteo, la gara potrà essere chiamata e gli atleti raggiungeranno la Sardegna per darsi battaglia tra le onde di uno degli spot più importanti d’Europa e più noti nel mondo del surf.

West Coast, il paradiso dei surfer. Ancora una volta la location scelta per lo svolgimento del più importante appuntamento nazionale per il mondo del surf è Capo Mannu. Grazie all’esposizione geografica e alla varietà di spot è considerata a livello internazionale come la miglior location mediterranea. Basti pensare che stagionalmente garantisce in media quasi 250 giornate di onde, al pari dei grandi spot oceanici.

Iscrizioni al via. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai FISW Surf Games sul sito ufficiale www.fisw.it. Per una migliore gestione del programma di gara nella ricerca di garantire risultati certi nei tempi previsti, la partecipazione alle gare sarà limitata ad un numero di chiuso di atleti per categoria, complessivamente saranno 104 gli atleti che potranno partecipare nelle diverse categorie ai FISW Surf Games. Il termine ultimo di iscrizione è fissato alle ore 23:59 del 14 ottobre.

Per la disciplina del Parasurfing (surf adattato) verrà programmato un contest sperimentale nelle diverse classificazioni, di preparazione alla nazionale FISW in vista del mondiale di Huntington Beach in California. A Capo Mannu, infatti, sarà presente proprio la nazionale italiana di surf adaptive che ha appena vinto l’argento europeo in Spagna.

Blue Surf Fest – La Sagra del Surf di Capo Mannu. A inaugurare il waiting period dei FISW Surf Games, che si concluderà il 15 novembre, sarà l’evento Blue Surf Fest –La Sagra del Surf di Capo Mannu. Un opening ceremony degno delle migliori manifestazioni internazionali che vedrà la partecipazione programmata sul lungomare di Putzu Idu San Vero Milis, nelle giornate 20, 21 e 22 ottobre, e che attirerà l’attenzione di neofiti e praticanti per celebrare questa disciplina e il suo stile di vita. L’evento è l’unica tappa italiana del Blue Surf Fest, una rete composta da sei festival programmati in sei Paesi Europei con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità e l’inclusione migliorando l’accessibilità allo sport per tutti, consentendo anche alle persone portatrici di disabilità, fisiche o sensoriali, di approcciare il surf attraverso la metodologia “Inclusea”: il surf adaptive, praticato con attrezzature adattate alle diverse esigenze e disabilità.

I FISW Surf Games sono patrocinati dal Comune di San Vero Milis e supportati dall’Assessorato al Turismo Regione Sardegna. Lo sponsor tecnico e official apparel event partner è l’iconico brand Bear Surfboard. che da oltre quarant’anni incarna i valori del surf più puro, quello dei longboard, legati a uno stile di vita aspirazionale per qualsiasi generazione, in grado di trasformare il mondo e lo spirito del surf in lifestyle.

L’organizzazione è affidata a Eolo Beach Sport in collaborazione con le associazioni locali Is Benas Surf Club e Capo Mannu Riders Club.

Lunedì, 31 luglio 2023