Caos voli e vacanze salate, Moro 'colpa delle restrizioni Ue' - Notizie

"Le criticità che nel periodo estivo riguardano il numero dei voli e le frequenze per la Sardegna derivano da una restrizione del traffico residenti che ci è stata imposta dalla Commissione europea". Risponde così l'assessore dei Trasporti Antonio Moro sui disagi e i costi dei voli per l'Isola, a margine della conferenza stampa di Ryanair all'aeroporto di Cagliari.

"Al ministero all'ultima riunione abbiamo chiesto di fare fronte comune insieme all'Enac per tornare alla Commissione europea e chiedere che vengano riservati alla Sardegna nel prossimo bando, criteri che consentano di aumentare il numero delle frequenze, visto il numero crescente di traffico residenti. La Regione fa di tutto perché si possa garantire la connessione dell'Isola con il resto d'Italia, la parte libera è lasciata al mercato e al business dei vettori aerei".

Per l'assessore del Turismo Gianni Chessa i nodi possono essere affrontati diluendo i flussi durante i periodi di spalla e nel resto dell'anno: "La nuova idea di turismo è già in campo - spiega -: non c'è mai stata un'offerta turistica più ampia di quella che abbiamo messo in piedi da quattro anni a questa parte, ho promosso tante iniziative come il turismo sportivo, i cammini religiosi e le feste identitarie che si svolgono fuori dai mesi di luglio e agosto, perché su quelli stiamo tranquilli. Il nostro impegno è quello di valorizzare l'interno della Sardegna, dobbiamo farsi che si possa vivere tutto l'anno di turismo".

È per questo che Chessa torna sulle polemiche tra gli operatori alberghieri e quelli dell'extra-alberghiero: "Oggi c'è un fenomeno mondiale che si chiama extra-alberghiero, dove il turista sceglie con i propri soldi dove andare, non si può frenare, si può solo controllare - precisa - Quando all'extra alberghiero cresce del 53%, qualcuno si deve porre il problema - sottolinea l'assessore chiamando in causa gli albergatori sardi -, quella dei b&b e delle case vacanze è una offerta competitiva di prezzi, perché oggi fare le vacanze in Sardegna per il ceto medio-basso è caro. Ci si deve unire e fare sistema".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Fonte: Ansa Sardegna