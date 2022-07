L’appuntamento è per le 8.30 di domani in aeroporto a Cagliari. Un luogo simbolo per i taxisti, perché da lì partono moltissime delle loro corse quotidiane. Ma domani saranno lì per protestare e per esprimere tutta la loro contrarietà alle liberalizzazioni previste dal decreto concorrenza. Dopo il sit in a Elmas, i taxisti con le loro auto in corteo si sposteranno in via Roma e si fermeranno davanti al palazzo del consiglio regionale, dove chiederanno di essere ricevuti dal presidente Pais.

Secondo quanto denunciano i taxisti, la liberalizzazione in Sardegna mette a rischio 610 famiglie, oltre a compromettere fortemente la qualità del servizio.

L'articolo Caos trasporti, domani sciopero dei taxisti e centro di Cagliari bloccato proviene da Casteddu On line.