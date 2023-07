Caos totale nei cieli della Sardegna: Ita promette più voli ma è una beffa, solo 1000 in più in tutta l'estate

E’ caos nei cieli della Sardegna, sempre di più. La situazione aerei e continuità territoriale peggiora di giorno in giorno, e trovare aerei a tariffe protette è una chimera, soprattutto ora in piena estate e in particolare nei fine settimana, con i sardi costretti a partire, quando a partire ci riescono, all’alba o in tardissima serata perché trovare posto in altri orari è letteralmente impossibile. Mentre la Regione minaccia sanzioni se non verranno incrementati i voli, Ita assicura di monitorare costantemente la situazione e di avere pronto un piano di pronto intervento. Un piano che sa più che altro di beffa, tanto per cambiare: la compagnia di bandiera, infatti, promette mille posti in più in tutta l’estate. Che, inutile persino sottolinearlo, sono pochissimi, e sicuramente non sufficienti per le esigenze della Sardegna.

Dall’altra parte c’è la Regione, che minaccia sanzioni e promette un sistema sardo di continuità aerea ma non riesce a gestire la situazione. A chiudere il cerchio, il ministro dei Trasporti Salvini che promette impegno per migliorare la continuità territoriale in Sardegna dopo la due giorni nell’isola, assaggio dell’imminente campagna elettorale per le regionali del 2024, essendo lui stesso rimasto vittima di disservizi e ritardi. Ma Salvini dimentica che, per quasi 4 anni, la gestione dei Trasporti e dunque della continuità territoriale in Sardegna è stata in capo proprio alla Lega prima di consegnare il testimone al partito sardo d’azione.