“Siamo spiacenti di comunicarvi che da oggi al 6 di settembre compreso saremo chiusi”. È l’annuncio della pagina Facebook del bar Il Mito di via Monte Santo. Alla base della decisione un documento degli uffici del comunali che hanno imposto la chiusura per 8 giorni dell’attività.

Secondo i titolari, che raccontano tutta la vicenda, “il Comune di Cagliari che dopo averci dato l’autorizzazione per montare il nostro spazio esterno e dopo aver speso i soldi per costruirlo e per la manodopera ha pensato bene di revocare il permesso, obbligandoci non solo a pagare la multa ma anche a smontare il gazebo facendoci perdere 12 posti a sedere.

Oggi, a distanza di due mesi dalla sanzione, hanno imposto la chiusura del bar per 8 giorni. Il tutto è totalmente insensato dal momento che il comune dalla chiusura non guadagna un soldo e noi perdiamo 8 giorni di lavoro.

Normalmente quando si da una punizione il punito dovrebbe riflettere sul proprio errore. Noi non sappiamo quale sia l’errore se non quello di aver pagato subito la multa e aver smontato tutto. Ci siamo fidati del comune, abbiamo pagato un ingegnere che ha dovuto fare in progetto che il comune di Cagliari ha approvato, abbiamo creato dei posti all’aperto per rispettare i regolamenti legati al Covid e invece di portare guadagno ha solo portato guai. Il Comune ha incentivato e dopo ci ha sanzionato per una cosa a cui lui aveva dato il permesso e l’adesione.

Ora ci ritroviamo con una grande perdita e con una bolletta della luce appena arrivata di 2 mila e 600 euro da pagare. Il tutto senza motivo. Perché la punizione va data quando non si rispettano le regole. Noi le regole le abbiamo rispettate mettendoci subito in moto per togliere tutto. Ma evidentemente per il comune di Cagliari non avevamo ancora perso abbastanza.

Ovviamente non siamo l’unica attività che sta subendo questa ingiustizia ma sono tante.

Ci scusiamo con i nostri clienti di fiducia che non avranno la possibilità di fare colazione da noi. Purtroppo il comune sta cercando di distruggere chi lavora”.

