A Isili pronto soccorso chiuso dopo le 21. Scatta l’allarme nel Sarcidano. “Non possiamo ammalarci dopo le 21”, dichiara Eugenio Lai, sindaco di Escolca e consigliere regionale di Leu, “ci viene tolto il diritto alla salute. È la prima volta nella storia che le porte del pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Isili sono chiuse totalmente. Alla faccia delle passerelle e del silenzio assordante di tanti che si dichiaravano paladini”.

Ieri l’assemblea sindacale del sindacato Nursind. E il territorio è pronto alla mobilitazione.

“Il Sarcidano Barbagia di Seulo è stanco di questa situazione”, attacca Alberto Loddo, sindaco di Villanovatulo, “la chiusura del pronto soccorso nelle ore notturne è inaccettabile. È necessario muoverci compatti. Sindaci, cittadini, personale e sindacati. Proclamiamo una assemblea pubblica per capire il modo migliore per farci sentire”.

