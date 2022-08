Caos sanità in Sardegna, bimba di 5 anni costretta a fare 220 km in ambulanza per un’appendicite

“Stamane ho chiesto con forza la riapertura della chirurgia pediatrica a Sassari. Perché almeno i bambini hanno diritto ad essere curati”. La denuncia è dell’ex sindaco di Alghero Mario Bruno che in un post su Facebook ha raccontato l’odissea vissuta da una bimba di 5 anni, e dai suoi cari, del nord Sardegna, costretta a un viaggio di oltre 200 km in ambulanza sulla 131 fino al Brotzu di Cagliari per un’appendicite.

“Succede spesso, anche l’altra notte è capitato ad una bambina di 5 anni: 220 chilometri tra le deviazioni e i lavori della Carlo Felice. Viaggi della speranza, che alle famiglie ricordano l’esodo voluto da Re Erode”, aggiunge Bruno.