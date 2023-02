Caos rifiuti a Capoterra, stavolta a tracimare sono i contenitori del vetro

Caos rifiuti, ennesima segnalazione di una raccolta differenziata che proprio non va. Questa volta sono i contenitori del vetro a tracimare: “Le attività commerciali sono in forte difficoltà per il mancato servizio di ritiro dei rifiuti. Contenitori strapieni di vetro – afferma il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda – vicino a bar e ristoranti. Diverse attività di ogni tipo si sono trovate improvvisamente con seri problemi in più che non riescono a risolvere. Tekno Service non passa a ritirare i rifiuti e in questo modo i titolari sono esasperati. L’amministrazione Garau e Tekno Service, si diano una regolata,intervengano immediatamente per il ritiro del vetro. Il Sindaco entro la giornata faccia una passeggiata per un controllo più approfondito”.

La problematica non riguarderebbe solo gli esercenti che non sanno più dove riporre il vetro, “bensì interi quartieri invasi da carta e plastica. Questo servizio funziona solo a metà”.