Caos ospedali, Santissima Trinità solo Covid: fila di ambulanze sotto il sole a Monserrato

Effetto Covid sugli ospedali cagliaritani, non nel senso stretto del virus. Con il Santissima Trinità ritornato solo Covid hospital, le ambulanze che si occupano di altre urgenze vengono dirottate o al Brotzu o al Policlinico di Monserrato. Con gli effetti che si vedono nelle immagini scattate da uno dei tanti soccorritori in attesa fuori dal polo monserratino. La procedura è identica ovunque: chiunque arrivi viene sottoposto al tampone, sin quando non arriva l’esito si attende fuori. Ed ecco la situazione nel primo pomeriggio, molto afoso, di lunedì sedici agosto: al Santissima Trinità ci sono tre pazienti in arrivo con il 118. Al Brotzu, invece, dove già si stanno occupando di sette casi classificati in codice giallo e quattro verdi, ci sono quattro ambulanze in arrivo e ben ventotto persone in attesa, una delle quali in codice rosso.Non va molto meglio nemmeno al Policlinico: dentro ci sono due codici rossi, tredici gialli e cinque verdi. Cinque le ambulanze in arrivo, sedici i pazienti in attesa, dei quali uno in codice bianco, 15 in codice verde e i restanti in codice giallo. E i soccorritori, su Facebook, scrivono: “Meglio non dire a cosa stiamo pensando. Così, alle quindici, con quaranta gradi”.