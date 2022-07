Caos concerti a Cagliari, il Comune corre ai ripari: 48 ore per riportare Bennato al Parco della Musica

Dalla piazza all’aperto al teatro chiuso. E’ caos concerti a Cagliari. Non solo Bennato. Anche il concerto di Marcus Miller, previsto per domani all’Arena Nazzari si terrà dentro il Teatro Lirico. Così si legge nel sito del Box Office. Mentre Sardegna Concerti ieri aveva dichiarato che lo spettacolo di Edoardo Bennato del 21 luglio sarebbe stato spostato al Teatro Massimo. E oggi arriva una precisazione Sardegna Concerti spiega che la sospensione della vendita dei biglietti e lo spostamento del concerto dall’Arena Nazzari (capace di contenere mille e 700 posti), al Teatro Massimo (790 posti), ha un carattere provvisorio e prudenziale “al fine di poter ospitare i 750 spettatori che hanno già acquistato il biglietto anche nell’eventualità che l’Arena di Piazza Nazzari non venga ultimata in tempo utile per la data del concerto”. Aggiunge però che a seguito dell’approvazione del bilancio del Comune di Cagliari nella tarda serata di ieri, che ha sbloccato i fondi destinati all’Arena Nazzari, e “dell’impegno dell’amministrazione comunale a bruciare i tempi di allestimento, è possibile, oltre che auspicabile, che nell’arco delle prossime 48 ore tutto torni alla normalità”. E che il concerto si svolga all’aperto accanto al Parco della Musica.