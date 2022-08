Notte di caos e di duro lavoro per i carabinieri della compagnia di Lanusei, in azione insieme al gruppo cinofili di Cagliari, impegnati nei controlli della prima serata del festival Arabax, agli scogli rossi di Tortolì. Molti giovani sono stati perquisiti e i militari hanno sequestrato molti spinelli. Un uomo di Lanusei, palesemente ubriaco, nel corso della notte, a Tortolì, ha distrutto la propria auto mentre andava a tutta velocità in una delle strade della cittadina ogliastrina, al rientro dal festival. I carabinieri hanno scoperto che aveva un tasso alcolico di circa 2 grammi per litro, un coltello serramanico con una lama di 8 centimetri: il guidatore ha opposto resistenza al controllo dei carabinieri, è stato denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, guida in stato di ebrezza e resistenza. Invece, nei pressi del festival, un giovane è stato notato mentre stava spacciando droga. Controllato, è fuggito ma è stato bloccato dai militari della stazione di Villagrande Strisaili e della squadriglia anticrimine di Lanusei. Il giovane, del 1996, al momento del controllo ha opposto una forte resistenza e ha ferito i militari. Perquisito, è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish e due di marijuana, tutte suddivise in piccole dosi. Il giovane è stato arrestato e immediatamente scarcerato su disposizione dell’autorità giudiziaria.

L'articolo Caos al festival di Tortolì: giovane pusher aggredisce i carabinieri, un ubriaco si schianta dopo il party proviene da Casteddu On line.