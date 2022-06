Cantieri e traffico bloccato nella galleria della 125, automobilisti infuriati: “ Perché i lavori in estate?”

Lavori in corso nella galleria sulla nuova 125 e 5 km di coda. Automobilisti infuriati. Traffico infernale e lunghe file, “anche di 5 km”, lamentano i conducenti di auto e camion bloccati per oltre un’ora che si domandano: “Ma perché questi lavori all’inizio della stagione estiva? Sarebbe meglio farli in inverno quando la strada è meno trafficata”.