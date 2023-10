Cantieri a Cagliari, Claudio Cugusi: "Truzzu dice che danno gioia, al Mediterraneo però si festeggia da dieci anni"

I cantieri a Cagliari? Per il sindaco Paolo Truzzu “sono un’opportunità e danno gioia”. Non la pensa sicuramente così Claudio Cugusi, per anni consigliere comunale e, da pochi giorni, entrato ufficialmente nella corsa verso le prossime elezioni regionali. Con un video pubblicato su TikTok analizza, ironicamente ma allo stesso tempo con più di una punta di amarezza e polemica, uno dei cantieri più longevi presenti in città, quello dell’hotel Mediterraneo: “In effetti sono dieci anni che qui si festeggia, una gioia incredibile. Vedere tutto questo al centro di Cagliari è un grande regalo alla collettività”, afferma Cugusi, mentre passeggia a pochi metri da teloni, reti metalliche e rifiuti ammassati. “Tutto è pulito e in ordine, e c’è anche questa bella baracchetta che da una sensazione di gioia”, prosegue, indicando un furgone sbarrato in piazza dei Centomila.

“Mi sento di dire grazie per questa opportunità, dopo pochi secondi di video sono molto felice”.