Cantiere aperto al Parco dei Suoni di Riola, sarà un’estate senza musica

Riola Sardo

Il sindaco Lorenzo Pinna spera che si possa recuperare con alcuni eventi in inverno

Si ferma la musica al Parco dei Suoni di Riola Sardo. Quest’estate riflettori spenti sul palco che negli anni scorsi aveva accolto anche artisti di fama internazionale. Motivo dello stop? Lavori in corso, in nome della sicurezza.

“Abbiamo dato anima e corpo al Parco, ma a malincuore quest’anno resta chiuso”, conferma Andrea Ponti, presidente dell’associazione Insieme per Riola, che negli anni scorsi si è aggiudicata l’appalto della struttura (di proprietà del Comune) e con un progetto in collaborazione con Sardegna Concerti e Dromos Festival ha dato vita a Rete Sinis, portando a Riola artisti di livello nazionale e internazionale.

“I lavori erano iniziati a febbraio ma i tempi di consegna, inizialmente previsti per giugno, si sono allungati”, dice il sindaco di Riola, Lorenzo Pinna. “I tempi erano già tirati per l’organizzazione di un calendario, ma credevamo di riuscirci”.

“L’intervento comprende il rinnovo completo dell’impianto di illuminazione, con l’installazione di faretti a led, la realizzazione di una nuova rampa per i disabili e l’aggiunta di una scala per una nuova uscita di sicurezza”, spiega il sindaco. “Insomma, lavori per una maggiore sicurezza della struttura. Sembrano interventi semplici, ma come spesso accade i tempi si sono allungati”.

L’amministrazione sta già cercando una soluzione per compensare il sacrificio imposto all’associazione Insieme per Riola: “La nostra intenzione è di concedere loro almeno altri sei mesi, naturalmente nelle more del contratto. Dobbiamo sempre muoverci nel recinto della legalità, dobbiamo vedere cosa riusciamo a fare per salvare il salvabile”, dice ancora il sindaco Pinna. “Non era nell’intenzione dell’amministrazione fermare una struttura che è la pietra miliare del territorio e un’associazione che ha fatto un lavoro egregio nel gestirla”.

Si potrà recuperare con qualche evento in inverno? “Abbiamo tante idee”, conferma il presidente di Insieme per Riola. “Naturalmente bisogna avere delle certezze: gli eventi si organizzano con mesi di anticipo e prima di firmare contratti dobbiamo aspettare la chiusura del cantiere”.

“La nostra volontà era di continuare a crescere, con grandi eventi che valorizzassero il territorio e anche gli artisti sardi”, conclude Andrea Ponti.

Rete Sinis negli anni scorsi ha animato l’estate nell’Oristanese con tanti attesissimi eventi e concerti, che hanno visto susseguirsi sul palcoscenico star del calibro di Ben Harper, Edoardo Bennato, Negramaro, Carmen Consoli e Max Gazzè, tra gli altri.

Lo scorso anno il cartellone di concerti era stato chiuso in anticipo a causa dei mancati contributi pubblici.

Mercoledì, 12 luglio 2023