Cantiere all’ingresso di Cagliari e viale Monastir va in tilt, il Comune: “Cambiate strada”

Sino all’inizio del mese di agosto gli automobilisti sono invitati a utilizzare una viabilità alternativa per l’ingresso e l’uscita da Cagliari. Il tutto a causa di lavori urgenti di messa in sicurezza di viale Monastir

Sono iniziati nella giornata di ieri, martedì 19, e si protrarranno per almeno 2 settimane i lavori nella corsia destra (direzione Cagliari da via Ticca sino alla rotatoria del Cimitero di San Michele) per la messa in sicurezza di viale Monastir.

Per lenire i disagi dovuti alle lunghe code che si formano lungo il tracciato, preservare la sicurezza stradale e quella delle maestranze impegnate nell’intervento, gli automobilisti sono invitati a utilizzare una viabilità alternativa per l’ingresso e l’uscita dalla città.

Oltre gli asfalti, spiegano dagli uffici tecnici comunali, i lavori prevedono anche la manutenzione straordinaria dei giunti delle beole che coprono un canale dove corrono due condotte primarie idriche Abbanoa.