Cantano per il Papa, da San Sperate il “Piccolo coro” è partito per Roma per la magnifica esperienza

Cantano per il Papa, da San Sperate il “Piccolo coro” è partito per Roma dove si è esibito davanti al Pontefice.Migliaia di bambini si sono dati appuntamento lo scorso fine settimana per vivere una “magnifica esperienza: un momento importante che ci ha permesso di stare tutti a contatto. Abbiamo rappresentato l’isola in questo importante momento storico” spiega Gianna Caria che, con la sorella Sara, dirige il coro.“Il Piccolo coro” nasce nel 2011 e nel 2015 entra a far parte del coro dell’Antoniano “e, un pò per festeggiare il 25° anniversario, quest’anno ci siamo radunati per un’udieza privata”. 1300 bambini in tutto con le proprie famiglie, dalla Sardegna sono stati convocati 5 cori in tutto “per cantare per la pace, per l’amore”. Da San Sperate sono partiti 25 bambini “ed è stato un bellissimo momento momento di condivisione”.Non sono mancati i momenti di svago: “Abbiamo visitato Roma, cantato per le strade e sventolato la bandiera della Sardegna”.