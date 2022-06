Oristano

Importante successo in provincia di Varese

Due medaglie d’oro per l’atleta oristanese e azzurro Stefano Oppo ai Campionati Italiani COOP – Senior, Pesi Leggeri, Under19 e Pararowing, di Corgeno, sul lago di Comabbio (Varese), dove ha conquistato in entrambe le specialità disputate – doppio Senior e doppio Pesi Leggeri maschile – il titolo di Campione italiano con i colori societari del Centro Sportivo Carabinieri in coppia con Niels Alexander Torre. Un risultato estremamente importante in vista dell’imminente stagione internazionale.

La prima medaglia d’oro della giornata è arrivata nel doppio Senior maschile con la conquista non solo del titolo italiano ma anche del Trofeo speciale in palio, la Coppa “Rino Galeazzi”. Una gara condotta sempre in testa nonostante il tentativo nei primi metri dell’equipaggio del CC Saturnia di insidiare la prima posizione.

Due ore dopo è arrivato il secondo titolo italiano, questa volta nella tipica specialità di Stefano Oppo, il doppio Pesi Leggeri maschile. Una vittoria di misura e in scioltezza che ha confermato lo stato di forma dei due atleti dei Carabinieri da oggi nuovamente in raduno con la Nazionale maggiore a Varese per preparare la II tappa di Coppa del Mondo in programma a Lucerna dall’8 al 10 luglio prossimi.

Lunedì, 13 giugno 2022

