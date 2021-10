L’intervento nasce con un duplice obiettivo: in primis risulta altamente necessario ai fini della protezione civile, perché minimizza il rischio incendi in una zona molto vicina alle abitazioni. Sotto l’aspetto più strettamente ambientale, invece, permette la rinaturalizzazione di quella porzione del lungo stagno, andando a recuperare le condizioni ecologiche originarie a difesa della biodiversità.

L’amministrazione comunale di Cabras lo scorso luglio ha trasmesso alla Regione le schede per la valutazione di un intervento sul lungo stagno che prevede l’eradicazione di due specie vegetali infestanti e non autoctone, la canna comune e l’acacia saligna.

Andrea Abis

“Stiamo infatti riprendendo in mano i vecchi progetti di valorizzazione realizzati nel passato”, ha concluso il primo cittadino di Cabras, “metteremo in piedi nei prossimi mesi una manutenzione straordinaria del progetto Civis, restituendo il percorso del lungo stagno alla fruizione della popolazione”.

Ambiente

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a