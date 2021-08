Canile di Cagliari, adottiamo la meravigliosa Elsa: “Un vulcano di energia, adora l’acqua e le carezze”

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

sarda.

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a

PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ADOTTA UN CANE DAL CANILE COMUNALE DI CAGLIARI RADIO ZAMPETTA SARDA VI PRESENTA ELSA : ” UN VERO VULCANO DI ENERGIA, ADORA L’ ACQUA, LE CAREZZE E LE SPAZZOLATE.”CHI LA ADOTTA?Elsa è una meticcia di segugia sterilizzata di 4 anni, timida con gli estranei ed esuberante nei confronti delle persone con cui è in confidenza. Elsa negli spazi verdi è un vulcano di energia, corre a perdifiato a caccia di piccole prede, scava delle buche nel terreno e si sdraia nelle pozzanghere. Elsa al guinzaglio tende a tirare, la sua testa e il suo naso sono costantemente alla ricerca di tracce da seguire a ritmo di corsa e se lasciata libera non torna subito al richiamo ma si attarda finché non ha appagato il suo desiderio di perlustrazione. In città Elsa attualmente non è completamente a suo agio a causa anche delle scarse esperienze vissute, cammina adagio vicino all’operatore guardandosi intorno con aria circospetta; atteggiamento comunque destinato a scomparire in seguito ad un training mirato. Elsa ha limitate capacità di concentrazione, il training con lei deve procedere per piccoli step. Elsa adora giocare con l’acqua, entrare in piscina, scavare nelle ciotole dell’acqua e farsi accarezzare e spazzolare, cerca costantemente il contatto con le persone che si occupano quotidianamente di lei e tendenzialmente va d’accordo con tutti i cani.Elsa si cede in adozione previo percorso di affiancamento da svolgersi con il personale della struttura, è già sterilizzata, in regola con le vaccinazioni obbligatorie ed è in possesso di microchip identificativo.Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :Via Po, 59 – 09122Orari:10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica15.00 – 17.00 martedì e giovedìTelefono: +39 070 6778115Email:Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamentiLunedì/ Mercoledì/ Venerdì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta