Cani per il salvataggio in mare? Una dimostrazione ad Abarossa

Santa Giusta

In compagnia degli addestratori della Scuola Cani Salvataggio Sardegna

L’appuntamento è per tutti i proprietari di cani interessati alla possibilità di far diventare il loro amico a quattro zampe una unità cinofila di salvataggio nautico.

Sabato prossimo, 18 marzo, alle 10, nella spiaggia di Abarossa è in programma una iniziativa promossa dalla Scuola Cani Salvataggio Sardegna, grazie alla richiesta di una ragazza di Oristano.

Durante la mattina gli addestratori daranno dimostrazione delle tecniche di salvataggio delle unità cinofile di salvataggio nautico e presenteranno i corsi per l’anno 2023 in vista delle iscrizioni.

L’Unità Cinofila da Salvamento nautico, è composta da 2 elementi: il cane e il suo conduttore.

Questi elementi operano assieme in armonica efficienza, con lo scopo di salvaguardare la vita umana in acqua. Per raggiungere questo obiettivo, il conduttore cinofilo deve essere in possesso del brevetto di assistente bagnanti e in possesso dell’attestato BLS-D (Brevetto Operativo). Il cane deve essere equilibrato nel carattere e nel comportamento, socievole nei confronti delle persone, controllato nei confronti dei suoi simili.