Cani da sterilizzare a Oristano, c’è un contributo del Comune per i proprietari

Oristano

Una delibera della Giunta stabilisce importi e regole

Duecento euro per la sterilizzazione dei cani femmina e cento per i maschi. È il contributo (massimo) che il Comune di Oristano concederà ai proprietari degli animali che presentino la certificazione veterinaria dell’intervento.

La priorità sarà data ai cani femmina. Per accedere ai contributi (per un massimo di 2 cani a famiglia) si dovrà possedere un Isee entro i 20mila euro annui. Sono i criteri stabiliti dalla Giunta comunale che – su proposta dell’assessora all’Ambiente, Maria Bonaria Zedda – nei giorni scorsi ha approvato una delibera.

I criteri stringenti sono legati all’esiguità delle somme attualmente disponibili in Comune per la campagna di sterilizzazione dei cani di proprietà: 8.425 euro in tutto.

La graduatoria dei beneficiari sarà formata in base all’arrivo delle domande al protocollo.

“Rientra tra le finalità dell’Amministrazione comunale garantire il rispetto della pacifica convivenza tra uomo e animale ed il contrasto del fenomeno del randagismo”, si legge nella determina di approvazione del bando, nella quale è spiegato che la campagna di sterilizzazione risponde alla “necessità di rendere più efficace l’azione deterrente rispetto alle condotte illecite in materia di tutela e detenzione degli animali ed in particolare la proliferazione incontrollata di cuccioli di cane”.

Mercoledì, 7 giugno 2023