Una meravigliosa storia, quella di Pluto, che ha trovato sulla sua strada degli angeli custodi che lo hanno salvato. Pluto, un dolcissimo cagnolino di una famiglia napoletana, spaventato dai botti di Capodanno scappa sui binari della Funicolare di Montesanto.

Per fortuna, nonostante il buio, una macchinista scorge Pluto sui binari e riesce a fermarsi in tempo. Gli addetti della funicolare riescono a metterlo dolcemente in salvo, dopo averlo visto impaurito e tremante. Dal collarino hanno subito capito che non era un randagio ma che era semplicemente scappato, però non riescono a trovare il padrone e decidono nel frattempo di portarlo al sicuro alla Stazione Morghen del Vomero.

Gli addetti si accorgono anche che ha il chip e segnalano alla autorità competenti per rintracciare il padrone di Pluto. Alle 4 di notte, però , quando la situazione era più tranquilla, decidono di riportarlo in strada, dove lo avevano trovato, per vedere se magari qualcuno lo stesse cercando e lì è proprio Pluto a decidere il da farsi. Il cagnolino, infatti, inizia a indicare la direzione in cui andare ai suoi salvatori , e li porta fino a casa sua, dove finalmente può riabbracciare il suo padrone.

L’amore puro e incondizionato di un cane e il cuore delle persone che lo hanno protetto.