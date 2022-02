L'animale, che non ha riportato ferite, è stato riaffidato al suo padrone

DOLIANOVA. Intervento dei vigili del fuoco di Cagliari, nel pomeriggio di oggi, giovedì 24, in località Is Piscinas in territorio di Dolianova (Sud Sardegna) per soccorrere un cane caduto dentro un pozzo d'acqua profondo alcuni metri. La sala operativa 115 del Comando ha ricevuto la richiesta di soccorso dopo le 15,30 minuti e ha subito inviato le squadre di pronto intervento: due della sede centrale di viale Guglielmo Marconi di cui la "1A", il nucleo SAF e il nucleo Sommozzatori del distaccamento cittadino portuale di Cagliari. Gli operatori all'arrivo sul posto con l'attrezzatura di soccorso in dotazione e tecniche SAF (speleo alpino fluviali) si sono addentrati nel pozzo d'acqua e recuperato il cane. L'animale non era ferito ed è stato riaffidato al suo padrone.