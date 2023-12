Cane da caccia precipita in una voragine a Perdaxius: salvato dai vigili del fuoco

Perdaxius, recupero di un cane da caccia in un fornello di miniera.

Questa mattina, intorno alle 9, i Vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia sono intervenuti per il recupero di un cane da caccia dall’interno di un fornello di miniera a circa 30 metri di profondità, nei monti di Perdaxius.

Il cane, smarrito ieri nel corso di una battuta di caccia, è stato individuato questa mattina all’interno della voragine grazie all’intercettazione del segnale GPS posizionato sul suo collare. La squadra dei vigili del fuoco, con l’utilizzo di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), si sono calate all’interno del fornello di miniera per trarre in salvo l’animale e riconsegnarlo, in buono stato di salute, al legittimo proprietario.