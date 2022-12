Duecentomila euro per la conservazione e valorizzazione della necropoli ipogeica prenuragica di Sas Arzolas de Goi. Il finanziamento è stato assegnato dalla Regione al Comune di Nughedu Santa Vittoria. “Sono pervenute agli uffici diverse richieste di finanziamento dagli enti locali coinvolti nella procedura volta al riconoscimento da parte dell’Unesco delle Domus de Janas, nonché una nota del Centro studi Identità e Memoria”, ha spiegato l’assessore regionale della Cultura, Andrea Biancareddu. “È stata evidenziata la necessità e l’urgenza di eseguire interventi di conservazione e valorizzazione in alcuni dei siti archeologici che sono in lizza per ottenere il riconoscimento Unesco del progetto Arte e Architettura nella Preistoria della Sardegna”.

Andrea Biancareddu

Al Comune di Benetutti per la conservazione e valorizzazione della Domus “il Labirinto” sono stati assegnati 215.000 euro, mentre al Comune di Illorai per la conservazione e valorizzazione della Necropoli a Domus de Janas di Molia vanno 335.000 euro.

Christian Solinas

