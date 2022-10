Cancro al seno: ancora pochi giorni per la campagna che ha l’obiettivo di rendere il tumore sempre più curabile

Ogni anno più di 70 Paesi si mobilitano nel mese di ottobre sensibilizzando sull’importanza della prevenzione e raccogliendo fondi per la ricerca.

“Grazie ai progressi della ricerca per la diagnosi e la cura del cancro al seno – spiega Mori – dal 1992 a oggi nel nostro Paese la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è cresciuta dal 78 all’88%”.

Un progresso che, insomma, si traduce in decine di migliaia di vite salvate, perché il tumore al seno colpisce ogni anno solo in Italia 55.000 donne, una su otto nell’arco della vita. “Il 12% che ancora manca per salvare tutte le pazienti è dovuto alle forme più aggressive, come il carcinoma mammario metastatico, che riguarda circa 37.000 donne”.

Il simbolo scelto da AIRC per rappresentare questa sfida è un nastro rosa “diverso dagli altri perché incompleto.

Per essere colorato interamente richiede l’impegno di tutti: l’impegno delle donne, che devono sottoporsi agli screening e agli esami di controllo raccomandati; l’impegno dei ricercatori, al lavoro per mettere a punto nuove terapie; e l’impegno dei partner e dei sostenitori.

Come Responsabile Dipartimento Famiglia e Salute di Arka Eventi Culturali aderisco alla campagna, e vi chiedo di darci una mano e contattarmi poiché ho tante spillette da consegnare”.

A breve, iniziative solidali di Arka a ulteriore supporto dell’iniziativa.