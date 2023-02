Cancellato per un guasto un volo Aeroitalia Roma-Alghero - Sardegna

Un guasto - un tergicristallo rotto sull'aereo di Aeoitalia - ha lasciato a terra una ventina di passeggeri che da Roma Fiumicino sarebbero dovuti atterrare alle 10.15 ad Alghero. La compagnia che si è aggiudicata la tratta in continuità territoriale ha cancellato il volo e riprotetto una ventina di passeggeri sul velivolo che da Roma parte alle 14:40 verso l'aeroporto Riviera del Corallo.

"Pare che la cancellazione sia dovuta ad un guasto tecnico dell'aeromobile basato a Roma. Ma se questa compagnia non ha un numero di aerei sufficienti e per lo più con una flotta non proprio 'giovane' sarebbe opportuno che passi la mano - attacca il segretario generale della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu - La Regione si deve attivare con il governo nazionale in maniera tale che qualora quanto accaduto oggi dovesse ripetersi ponga le basi e intraprendere fin da ora tutte le opportune iniziative per avere l'autorizzazione ed assegnare il servizio in via d'urgenza alla compagnia di bandiera Ita".



