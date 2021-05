Canapa industriale, problemi e prospettive: un confronto online

Iniziativa del Movimento 5 Stelle, appuntamento per venerdì

Una conferenza online su Zoom per approfondire i problemi e le prospettive di sviluppo per il settore della canapa industriale, in Italia e in particolare in Sardegna. L’evento è in programma venerdì 7 maggio alle ore 18.30. Parteciperanno il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Alessandro Solinas e il deputato pentastellato Alberto Manca.

Interverranno anche il presidente dell’Ordine degli avvocati di Oristano, Antonello Spada, Piero Manzanares dell’associazione Sardinia Cannabis e Giacomo Patteri, agronomo e ricercatore dell’Università di Sassari. Nell’incontro i relatori faranno il punto sulla situazione economica, tecnica e normativa in cui si trova il settore della canapa industriale e prenderanno in esame possibili soluzioni e prospettive future per la filiera. Potranno partecipare non più di 100 utenti. Il webinar sarà disponibile in streaming anche sulla pagina Facebook del consigliere regionale Alessandro Solinas.

Fonte: Link Oristano