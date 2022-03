Canadair nell’aeroporto di Fenosu? Mura (FdI): “Mele rivolga l’accorato appello al suo partito”

Oristano Scintille in maggioranza: il capogruppo risponde alla consigliera della Lega sul potenziamento del servizio antincendio nell’Oristanese Il consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Mura, rispedisce al mittente la richiesta di potenziamento della struttura antincendio nell’Oristanese, anche con il dislocamento dei Canadair presso l’aeroporto di Fenosu, fatta ieri dalla collega consigliera della Lega (sindaca di Bonarcado), Annalisa Mele. “L’onorevole Mele dovrebbe guardare in casa propria e rivolgere il suo accorato appello al partito di cui è espressione, la Lega, il quale, occupando attualmente posti di governo, potrebbe e dovrebbe attivarsi, come tutti auspicano, per favorire il dislocamento di alcuni Canadair presso l’aeroporto di Fenosu, al fine di offrire un presidio stabile alla Sardegna di pronto intervento per il contrasto degli incendi durante l’intera stagione estiva”, commenta Mura. Il capogruppo di FdI ricorda che “la competenza, in merito alla gestione operativa e logistica dei velivoli della flotta aerea Canadair – costituita da 19 aeromobili per tutta la Nazione – è sottoposta all’esclusivo coordinamento e controllo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il quale si avvale di piloti forniti da una società privata straniera in quanto, in Italia, tali figure sono piuttosto carenti”.

Francesco Mura

“Le preoccupazioni espresse dal consigliere della Lega Annalisa Mele in merito al pericolo ed ai danni derivanti dagli incendi estivi, che ogni anno devastano migliaia di ettari di verde in Sardegna, sono reali e sono condivise da chiunque abbia a cuore le sorti della propria Isola, a partire dall’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente Gianni Lampis”, conclude Francesco Mura, “a cui erroneamente l’onorevole Mele rivolge un’interrogazione per sapere se intenda potenziare la struttura antincendio”.

