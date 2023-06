Campo sportivo e ponte da sistemare: ad Ales il sindaco Francesco Mereu al lavoro dopo la riconferma

Ales

Ecco tutti i consiglieri eletti. Qualche giorno d’attesa per la Giunta

Ales ha scelto la continuità con la rielezione del sindaco Francesco Mereu: alla guida della lista “Democrazia e partecipazione”, il neoeletto primo cittadino ha ottenuto la vittoria con 553 voti contro i 332 dello sfidante Antonello Rossi.

La maggioranza si è aggiudicata otto seggi: entreranno in consiglio Fabrizio Collu (candidato consigliere con più voti in assoluto), Emanuele Trudu (noto Lino), Amedeo Nazario Deiola, Giovanna Delugas, Niccolò Muscas, Anna Mureddu, Massimo Pistis e Monica Picchedda. A rappresentare la minoranza Antonello Rossi, Gianfranco Zucca, Simona Tuveri e Massimo Casu.

Non è ancora stata svelata la rosa dei nomi della nuova Giunta. “Ci stiamo ancora lavorando”, ha spiegato il sindaco Mereu. “Anche l’insediamento avrà luogo probabilmente settimana prossima”.

Qualcosa già bolle in pentola e si sta già pensando ai primi interventi, all’insegna della continuità. “Partiremo con la riqualificazione dell’impianto sportivo e il rifacimento in erba sintetica del campo, per il quale abbiamo un finanziamento. Procederemo con la riqualificazione del ponte di Perda ‘e Casteddu, in modo tale da consentire agli allevatori e agricoltori di transitare in tutta sicurezza”, ha illustrato Mereu. “Altro punto importante la stipula della convenzione con l’Agenzia Forestas per la cessione dei terreni comunali di Acqua Frida al fine di tutelare a pieno il nostro patrimonio boschivo”.

Grande soddisfazione per la riconferma. “I nostri cittadini hanno dato prova di aver apprezzato il lavoro svolto in questi 5 anni. Nonostante l’emergenza Covid-19 ci abbia costretti a lasciare qualche pratica in arretrato, siamo sempre stati vicini alla nostra popolazione”, ha concluso Mereu. “È arrivato il momento di andare avanti e continuare a lavorare per il nostro territorio. Non posso dunque che ringraziare i cittadini di Ales e Zeppara per la loro fiducia e la vicinanza che hanno dimostrato alla nostra squadra”.

Martedì, 30 maggio 2023