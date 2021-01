Campo sportivo di Laconi, via libera al progetto di fattibilità Sul terreno di gioco un fondo in erba sintetica. Ora si cerca il finanziamento

Il Comune di Laconi continua a lavorare all’ammodernamento del vecchio campo sportivo in terra battuta. Nei giorni scorsi la Giunta guidata dal sindaco Salvatore Argiolas ha approvato il progetto di fattibilità relativo ai lavori di adeguamento dell’impianto sportivo comunale.

Rientra tra gli interventi in programma il rifacimento del terreno di gioco, che avrà un fondo in erba sintetica di ultima generazione. Le opere non riguarderanno invece l’impianto di illuminazione e gli spogliatoi, entrambi rifatti recentemente.

Il via libera al progetto di fattibilità è un passo indispensabile per la partecipazione a bandi di finanziamento regionali, nazionali e/o comunitari, dai quali il Comune donta di otenere le somme che serviranno per la realizzazione dei lavori.

Sabato, 16 gennaio 2021

L'articolo Campo sportivo di Laconi, via libera al progetto di fattibilità sembra essere il primo su LinkOristano.it.