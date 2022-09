Paulilatino

Domenica la prima edizione della Giornata dello sport

“La passione che unisce”. È il titolo della prima edizione della Giornata dello sport, in programma domenica prossima – 2 ottobre – a Paulilatino. Protagonisti campioni affermati e tanti giovani che si faranno portavoce dell’inclusione e della promozione sportiva.

Sarà una grande festa dello sport, organizzata dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e da quello allo Sport del Comune di Paulilatino e dal Tennistavolo 2014 Paulilatino, dove grandi nomi dello sport isolano, a cominciare da Mario Brugnera, per proseguire con Emanuele Liuzzi, Giorgia Speciale e Stefano Oppo, saranno i testimonial a cui sarà affidato il compito di fare da esempi per chi oggi si affaccia alla pratica sportiva.

“L’appuntamento vuole essere un banco di prova per tutti, bambini, giovani e adulti”, evidenzia il sindaco Domenico Gallus. Vogliamo offrire alla comunità di Paulilatino un’originale occasione di stimolo e conoscenza della pratica sportiva, grazie ad una socializzazione coinvolgente capace di abbattere barriere e pregiudizi”.

“Lo scopo dell’iniziativa, come vuole simboleggiare anche il logo, studiato appositamente per l’evento dallo studio grafico di Mariano Cuccuru di Borore, è promuovere, attraverso lo sport, potente mezzo di inclusione e di aggregazione sociale, il benessere psicofisico e l’educazione”, spiega l’Assessore alle Politiche Giovanili Antonella Casula. “Lo sport costituisce a tutte le età un punto d’incontro importante ed è questo potenziale che intendiamo sfruttare”.

“Lo spirito della Giornata è incentivare il rispetto reciproco per combattere gli stereotipi di genere, promuovendo l’inclusione della diversità e l’amore per il gioco”, conclude Antonella Casula.

L’evento è promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e dello Sport del Comune di Paulilatino e dall’Ads Tennistavolo 2014 ed è supportato dal segretario provinciale del Silp Daniele Rocchi, dal Banco di Sardegna e dalla Fondazione Dinamo, insieme alle associazioni paulesi impegnate per offrire supporto logistico e punti ristoro: Circolo Ippico, Attopa a Paule, NGS Paulese, Guilcer Real, Avis, Coro San Teodoro, Pro Loco, dalla compagnia Barracellare nonché della neo costituita Consulta dei Giovani.

La “Giornata dello sport” chiamerà a raccolta numerose associazioni sportive e protagonisti di tutte le età, coinvolgendo i partecipanti nelle dimostrazioni delle varie discipline sportive guidate dagli istruttori di Oma Abbasanta, Folgore Boxe, Biakravmaga, Azzurra Basket, Crossfit Costa Ovest e Circolo Scherma di Oristano, Guilcer Team e Mazzones di Norbello, Dragon fly e Basket e Ghilarza, Group Cycling Sardegna, Guilcer Sport.it. Aerial Mi two ma, Sirbons Football Americano.

La giornata sarà arricchita dalle dimostrazioni svolte dall’ASD Polisportiva Budokan 94 Team Tonino Deligia di Seneghe e Shindo Ryu Oristano di Alessandro Ateni, Shotokan Karate Guilcer

Ospiti d’onore gli atleti della Dinamo Banco di Sardegna, squadra LAB.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, nel campo sportivo di via Roma, l’Atletico Cagliari Calcio si confronterà con la Tharros e l’Othoca. Il calcio d’inizio dei due match sarà dato da un ospite d’onore e vecchia gloria del Cagliari di Gigi Riva: Mario Brugnera, vincitore dello storico scudetto nel campionato 1969-1970.

Una novità assoluta per Paulilatino e per il territorio sarà la presenza della squadra di calcio integrato dei Fenicotteri che si confronterà con l’Alghero Calcio Femminile, mostrando sul campo il talento e la potenza dell’unione di due universi, quello maschile e quello femminile.

La manifestazione sarà arricchita dalla presenza dei campioni delle Fiamme oro della Polizia: Emanuele Liuzzi, canottiere italiano che nel 2016 ha partecipato ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro e nel 2021 ha fatto parte dell’equipaggio del team Luna Rossa Prada. Giorgia Speciale velista, prima atleta ad essere andata a podio in tutte e sei le edizioni del Mondiale a cui ha partecipato, ottenendo due medaglie d’argento e quattro medaglie d’oro tra under 15 e under 17. E dall’atleta del Gruppo sportivo dei carabinieri Stefano Oppo, campione mondiale Under-23 nel quattro senza e successivamente vince la medaglia d’oro ai mondiali di Chungju nell’8 pesi leggeri.

La giornata si articolerà in due fasi. La mattina, a partire dalle 9, in Piazza Rinascita sarà possibile seguire un percorso sportivo, pratico-dimostrativo. Nel pomeriggio, dalle 15, al Campo sportivo di Paulilatino, le gare non competitive.

La manifestazione, che nasce sotto gli auspici del Coni, della Fitet regionale e del Comitato regionale paralimpico, è stata sostenuta dall’Amministrazione comunale di Paulilatino, dal Banco di Sardegna, dalla Fondazione Dinamo e dalla Presidenza del Consiglio Regionale. Numerose inoltre le sponsorizzazioni da parte delle principali aziende locali tra le quali spiccano la Latte Arborea, l’azienda Cellino, Stemaplast, Seberada, Azienda Agricola Gallus, Tremontis, Latteria Sociale Paulilatino, Sepi Formaggi.