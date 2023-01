Carbonia

I carabinieri hanno trovato macerie, rottami, elettrodomestici, carcasse d’auto e pneumatici

I campi nomadi in via dell’Ospedale e a Caput Acquas, a Carbonia, erano stati trasformati in discariche di rifiuti di ogni genere.

I carabinieri in un’ispezione hanno trovato rottami ferrosi, elettrodomestici, parti di motori e carcasse d’auto, pneumatici, materiali edili provenienti da demolizioni.

Tre persone di etnia ROM sono state denunciate in stato di libertà per i reati di gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e realizzazione di discarica non autorizzata.

Le due aree – in tutto 2000 mq – sono state poste sotto sequestro.

Al termine degli accertamenti, dopo il rapporto alla Procura della Repubblica di Cagliari per gli aspetti di carattere penale, i carabinieri invieranno anche una relazione al sindaco di Carbonia Pietro Morittu che – come autorità sanitaria locale – dovrà firmare le ordinanze per la bonifica dei siti.