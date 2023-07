Serramanna – Canadair in azione per spegnere un vasto incendio nella periferia del paese: da alcune ore alte fiamme alimentate dal forte vento di maestrale bruciano campi e vegetazione nella zona di Pranu. Sul posto sono presenti anche diverse squadre a terra e due elicotteri. Il rogo è scoppiato verso le 17 e sin da subito fumo e fiamme si sono propagate rapidamente. Le operazioni sono ancora in corso.