Campeggio abusivo con vista mare. Multe della Forestale per otto camperisti

Tortolì

Pernottamenti fuori dalle zone attrezzate, anche sulla spiaggia

Otto sanzioni per campeggio abusivo in Ogliastra dopo i controlli del Corpo forestale lungo la costa di Tortolì. I camperisti trasgressori avevano scelto posti da cartolina per il loro pernottamento illecito, dal piazzale degli Scogli rossi di Arbatax, alla spiaggia della Capannina, o ancora la meravigliosa spiaggia di Foxilioni.

Il Corpo forestale è impegnato in prima linea per contrastare le violazioni alle norme di salvaguardia. In particolare le violazioni per inosservanza al divieto di campeggio con camper sono state contestate così come previsto dall’art. 22 della legge regionale 16/2017, che prevede una sanzione amministrativa da un minimo di 100 ad un massimo di 250 euro.

La legge che ha riorganizzato il comparto turistico regionale prevede tra l’altro il divieto di campeggio libero, al di fuori delle strutture ricettive all’aria aperta o delle aree attrezzate di sosta temporanea.

Nelle aree autorizzate alla sosta dei camper devono essere garantite le dotazioni minime, quali i pozzetti di scarico, gli erogatori di acqua potabile, un adeguato sistema di illuminazione, i contenitori per i rifiuti e anche i cartelli con le informazioni turistiche.

Mercoledì, 19 luglio 2023