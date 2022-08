Campeggiatori abusivi multati sulla pineta di Porto Ferro - Sardegna

Una decina di campeggiatori abusivi che avevano piazzato le loro tende nella pineta della spiaggia di Porto Ferro, tra Sassari e Alghero, sono stati sanzionati nel fine settimana dalla Polizia locale di Sassari, che ha inflitto loro multe di 500 euro. Nell'area di particolare valore e pregio ambientale, riconosciuto a livello europeo, turisti prevalentemente della Penisola avevano piazzato tende con barbecue e bracieri di fortuna, con un rischio di incendi elevatissimo.

La Polizia locale ha lavorato in una prima fase con l'ausilio di droni, successivamente, gli agenti sono arrivati sul posto e hanno sgomberato l'area. Inoltre gli agenti hanno sanzionato venti auto parcheggiate in pineta. Per loro la multa è di 200 euro.

Fonte: Ansa Sardegna