Campagna roadpol “Seatbelt”: controlli della Polstrada, ecco le strade interessate

Oristano

Verifiche sull’uso di cinture e seggiolini in auto

Sono iniziati questa mattina anche nell’Oristanese i controlli della polizia stradale nell’ambito della campagna roadpol “Seatbelt”, finalizzati al accertamento del corretto uso delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta in genere.

Per tutta la settimana le pattuglie della polstrada di Oristano, coordinate dal dirigente Roberto Piredda, effettueranno dei controlli mirati soprattutto nelle strade extraurbane, in particolare modo lungo le Statali 131, 299 e 388. Agenti in servizio anche in alcune delle più trafficate strade provinciali, non tralasciando il capoluogo.

Oltre alle cinture di sicurezza saranno verificati l’auto appropriato gli altri dispositivi sia da parte dei conducenti che dei passeggeri a bordo dei veicoli, prestando particolare attenzione, in caso di presenza di bambini, all’uso corretto dei seggiolini.

Al piano di controllo partecipano tutte le polizie stradali dei paesi dell’Ue, con l’obiettivo di ridurre il numero delle vittime della strada e degli incidenti strada, come previsto dal Piano d’azione europeo 2021-2030, attraverso le campagne di prevenzione, informazione e controllo.