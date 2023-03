Campagna di sensibilizzazione per la settimana del Glaucoma - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 10 MAR - In occasione della 'Settimana Mondiale del Glaucoma', in programma dal 12 al 18 marzo, verrà promossa una campagna di sensibilizzazione e di prevenzione in collaborazione con l'Azienda ospedaliera Universitaria di Cagliari.

Per tutta la prossima settimana i volontari della sezione territoriale di Cagliari dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus - APS distribuiranno materiale informativo sulla prevenzione del glaucoma nelle principali piazze del capoluogo. Anche quest'anno, nel reparto di Oculistica universitaria dell'ospedale San Giovanni di Dio martedì 14, giovedì 16 e venerdì 17 marzo, dalle 14,00 alle ore 17,30, sarà possibile effettuare visite gratuite con gli specialisti universitari, prenotandosi con una mail (da inviare a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ,indicando cognome, nome, età e numero telefonico) o chiamando gli uffici Uici (al numero 070 523422 dal lunedì al giovedì dalle ore 14,00 alle ore 18,00 e fornendo le medesime indicazioni).

"Ringraziamo ancora una volta il professor Maurizio Fossarello e l'Oculistica dell'Aou di Cagliari per la preziosa collaborazione - afferma Maria Basciu, presidente dell'Unione Ciechi e Ipovedenti di Cagliari -, per noi la prevenzione è fondamentale, così come la ricerca. Iniziative come questa consentono di scoprire i primi segnali di questa patologia e le diagnosi precoci favoriscono l'individuazione di terapie adeguate".

Il glaucoma è una patologia oculare degenerativa che secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, affligge circa 55 milioni di persone nel mondo e costituisce la prima causa di cecità irreversibile. Spesso la patologia è correlata ad una pressione oculare troppo alta, per cui la prevenzione e una diagnosi precoce risultano di fondamentale importanza per arginarne i danni. (ANSA).



Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna