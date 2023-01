l 27 novembre da Cagliari è partita la Campagna Nazionale Contro il Bullismo e Cyberbullismo attraverso il Libretto “La mia difesa personale è una truffa?” patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna e ha visto un rappresentante dell’ufficio di Presidenza oltre ad Antonella Scarfò Consigliera del Comune di Cagliari, Giorgio Ariu della Film Commission Sardegna. L’opera ideata e realizzata dal Maestro Pandolfi Francesco, da anni impegnato nelle tematiche sociali contro la violenza e Sabrina Meloni tecnico turistico-culturale e docente. Il Libretto nasce come chiave didattica, come metodologia basata sull’ironia per scuole e famiglie, ispirata alla storia di Francesco che attraverso la sua reazione è riuscito ad affrontare e superare sia il bullismo che il cyberbullismo” così spiega Sabrina Meloni. Continua la Meloni dicendo “abbiamo voluto offrire un’indicazione di percorso, un’alternativa alla tristezza e alla solitudine che provano sia bullo che bullizzato perché ricordiamoci che le vittime sono entrambi, il nostro contributo per sensibilizzare, contrastare e divulgare la campagna nazionale”.

Il Libretto è arrivato in tantissime città italiane e ha aderito anche il Concorso Nazionale “La Perla d’Italia” che ha aderito al progetto e di cui Pandolfi è Agente Regionale Sardegna.

Il 15 di gennaio grazie all’ evento dei casting “La Perla Italia Sardegna” è stato presentato anche a Quartu Sant’ Elena, con la partecipazione di tantissime persone omaggiate del libretto, cosa che avverrà in tutte le presentazioni. Ancora la rappresentanza della Regione con la segreteria del Presidente della Regione con Ferdinando Secchi “che ha evidenziato come la Regione sia vicina a questa importante iniziativa”, presenziando per la seconda volta al concorso di Bellezza e Potenzialità, contesto inusuale ma che ha già conquistato le menti più critiche e di questo siamo modestamente orgogliosi. Tematiche rilevanti come violenza sulle donne, bullismo e cyberbullismo, disabilità creano un tracciato segnato da puntini che creano una forbice educativa mentale grazie anche a contenitori divertenti e creativi.

Tanti sono stati gli interventi da parte di giornalisti , operatori del settore cinematografico e persone impegnate nella disabilità e nello specifico del bullismo e cyberbullismo.

Pandolfi e il suo staff hanno coinvolto una ventina di partecipanti in una rappresentazione teatrale incentrata sul bullismo e cyberbullismo che ha emozionato il pubblico, molti gli occhi lucidi. Si è concluso per il secondo evento pubblico come in Via Garibaldi a Cagliari durante il “Natale contro la Violenza” dove si è inscenata la famosa onda energetica del Maestro utilizzata per gli attacchi di cyberbullismo in riferimento al video del 2017, il significato della rappresentazione riprodotta anche il 15 gennaio è che una momentanea situazione spiacevole può evolversi in qualcosa di piacevole come la nascita del Libretto con annessa la metodologia didattica.

La campagna nazionale in corso ha come obbiettivo di creare un cammino scolastico educativo e , siamo a disposizione per qualsiasi progetto che possa essere in primo luogo utile alla comunità, perché ricordiamo che la cultura del rispetto si costruisce insieme : Famiglia ,Scuole e Stato. Per informazioni contattare il 3381930001 o inviare una email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

