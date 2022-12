Oristano

Dalla prossima settimana l’Asl 5 metterà a disposizione squadre di medici

Per rendere più capillare ed efficace la campagna di vaccinazione antinfluenzale e per venire incontro alle esigenze dei cittadini, in particolare di quelli più fragili e anziani, il Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl 5, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, organizzerà delle squadre di medici che già dalla prossima settimana saranno disponibili a effettuare le vaccinazioni in tutti i paesi della provincia di Oristano in cui non siano presenti i centri vaccinali.

“Accogliendo le richieste di alcuni sindaci”, ha detto il direttore generale della Asl 5 Angelo Serusi, “grazie all’ulteriore sforzo degli operatori del Servizio di Igiene e Sanità pubblica, che sono impegnati anche nella campagna anti-Covid e nelle altre attività ordinarie, potremo garantire l’accesso alla vaccinazione antinfluenzale anche a quelle persone che hanno difficoltà a spostarsi in altri centri per la somministrazione”.

“Abbiamo deciso di estendere la campagna anche a quei paesi della provincia in cui non è presente un polo vaccinale”, spiega la dottoressa Maria Valentina Marras. “Avremo bisogno della collaborazione delle amministrazioni comunali che richiederanno il nostro intervento: dovranno metterci a disposizione dei locali idonei e di comunicarci il numero di cittadini potenzialmente coinvolti, così da poter programmare il numero di dosi necessarie”.

I comuni interessati ad aderire alla campagna di vaccinazione antinfluenzale potranno inviare una e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Sulla base delle richieste pervenute, sarà concordato un calendario di giornate vaccinali che verrà reso noto successivamente.

Sul sito asl5oristano.it è possibile consultare sedi, giorni e orari di apertura dei centri vaccinali in cui attualmente viene effettuata la campagna antinfluenzale. A Oristano le vaccinazioni si svolgono in via Carducci 35, ogni mercoledì e venerdì, dalle ore 15 alle 18 (fino a 200 persone a seduta), a eccezione di venerdì 9 dicembre, data in cui l’attività sarà sospesa per la chiusura dello stabile disposta per la stessa giornata.

Parallelamente alla campagna negli ambulatori della provincia, il Servizio di Igiene Pubblica sta provvedendo all’immunizzazione degli ospiti e degli operatori di tutte le case di riposo e strutture per anziani della provincia.

Giovedì, 1 dicembre 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.