Campagna “Adotta un cane dal canile di Cagliari”: ecco la meticcia Aisha

PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ADOTTA UN CANE DAL CANILE COMUNALE DI CAGLIARI, OGGI VI PRESENTIAMO AISHA, MOLTO AFFETTUOSA E PROTAGONISTA DI CONTINUI TENTATIVI DI FUGHE, NON LE PIACE LA SOLITUDINE.

CHI LA ADOTTA?

Aisha è una meticcia di circa 8 mesi, femmina sterilizzata, di taglia piccola (circa 8 kg) entrata a fine aprile insieme alla sorella Wanda. Le due si sono rese protagoniste di numerose fughe dai box e dai recinti delle aree sgambamento: saltano due metri da ferme, aprono maniglie e chiavistelli, scalano le recinzioni, distruggono porte e recinzioni. Aisha è molto affettuosa con le persone, sta imparando ad andare al guinzaglio ma ha necessità di fare molta attività fisica. Nell’impegnarsi in attività collaborative ha dei tempi di attenzione veramente limitati e prende una pausa scappando a decine di metri di distanza, correndo all’impazzata e tornando successivamente verso la persona che si stava occupando di lei in quel momento. Aisha non sa stare da sola e se confinata in uno spazio cerca di scappare saltando sulle pareti, cercando di aprire porte o finestre (apre maniglie e chiavistelli) e distruggendo ciò che le impedisce la fuga (in canile recinzioni e cancelli ma dentro casa possono essere porte, finestre ecc); quando si rende conto che tutti i tentativi sono vani inizia con i vocalizzi che possono durare anche un ora. Aisha patisce molto la solitudine e l’adottante dovrà utilizzare i giusti accorgimenti per insegnarle questa competenza comunque necessaria. Aisha difende la ciotola del cibo dall’avvicinamento degli altri cani ma non dall’avvicinamento degli operatori con i quali è sempre benevola. L’adozione di Aisha, in virtù delle sue peculiarità caratteriali è difficile ma non impossibile, l’adottante sarà messo al corrente di tutte le criticità che la sua gestione inizialmente comporterà. Si tratta di problemi arginabili con la giusta gestione ma che inizialmente richiederanno adeguate competenze da parte dell’adottante, adeguati accorgimenti logistici e le giuste risorse di tempo. Aisha si cede in adozione vaccinata, sterilizzata e in possesso di microchip.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.