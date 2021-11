Campagna Adotta un cane dal canile di Cagliari: Chocolat aspetta una famiglia

ADOTTA UN CANE DAL CANILE DI CAGLIARI; “CHOCOLATE SIMIL PIT BULL DI PROPRIETÀ MAI RECLAMATA, ASPETTA UNA FAMIGLIA PER LA VITA.

CHI L’ ADOTTA?

Chocolate è una simil Pit Bull di circa due anni entrata in canile a Ottobre 2021 priva di chip, era palesemente un cane di proprietà che non è stata mai reclamata. I primi giorni con Chocolate non sono stati facili, era molto spaventata, rifiutava il contatto fisico, teneva sempre la coda fra le zampe e ringhiava indietreggiando quando gli operatori si avvicinavano a lei per le quotidiane attività di accudimento. Con un lavoro mirato e rispettando i tempi e le distanze necessarie a Chocolate per prendere fiducia, gli operatori l’hanno conquistata e attualmente li accoglie con grandi feste, chiede contatto fisico, apprezza farsi accarezzare e quando ne ha la possibilità cerca di acciambellarsi in braccio. Chocolate difende la sua ciotola del cibo dall’avvicinamento del suo compagno di box Tino, non tollera i cani troppo invadenti e preferisce interagire con le persone più che con gli altri cani. Con le persone estranee la sua reazione è la medesima avuta con gli operatori all’atto del suo ingresso in canile, è una cagna dolcissima ma che necessita del giusto tempo prima di potersi fidare e farsi accarezzare dalle persone. Chocolate sa già andare al guinzaglio, considerato il luogo del suo ritrovamento è probabile che fosse abituata anche alle uscite in contesto urbano. Per Chocolate si cerca una adozione in una famiglia di persone adulte residenti in casa con giardino, consapevoli di doversi conquistare la sua fiducia e capaci di tutelarla da approcci invadenti provenienti sia da cani che da persone estranee. Chocolate è un abile saltatrice e l’eventuale giardino dovrà avere una recinzione di altezza adeguata a prevenire eventuali fughe. Chocolate non è adatta a contesti familiari caotici e a famiglie con bambini, ha bisogno dei giusti tempi per potersi adattare a situazioni nuove ma quando sceglie di fidarsi delle persone si abbandona senza riserve manifestando tutta la sua dolcezza. Chocolate si cede in adozione sterilizzata, vaccinata e in possesso di microchip.

