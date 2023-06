Cammino in quattro tappe tra Guilcier e Barigadu, esperimento riuscito

Neoneli

Un percorso ad anello per un totale di 83 chilometri. A luglio si va nel Sinis con Lodi alle Torri

Si è concluso positivamente il test del cammino lungo, stile Santiago, che ha toccato diversi paesi del lago Omodeo. L’esperimento promosso dall’Ufficio della pastorale del turismo dell’Arcidiocesi di Oristano prevedeva un cammino ad anello di 83 chilometri, con partenza e arrivo alla chiesa campestre de S’Angelu di Neoneli.

Il gruppo di volontari è partito da S’Angelu il 24 maggio per giungere sino a Ghilarza (25 chilometri), passando per Ardauli, Tadasuni, Zuri e Soddì e sostando presso le chiese campestri di San Quirico e San Michele. Una tappa a settimana, con ripartenza di volta in volta dal punto di arrivo precedente. La seconda tappa (31 maggio) li ha portati da San Palmerio di Ghilarza, passando per il novenario di Trempu, sino a San Lussorio di Fordongianus (23 chilometri).

Terza tappa da Fordongianus sino a Busachi (22 chilometri), passando per il novenario di Santa Susanna (7 giugno); infine, il 13 giugno da Busachi sino ad Allai e quindi a Neoneli, per poi raggiungere la meta (13 chilometri).

“Ne seguiranno ancora altri sopra i 20 chilometri nei mesi autunnali, coinvolgendo altri paesi come Sedilo e Aidomaggiore”, ha detto don Ignazio Serra, delegato diocesano per la pastorale del turismo e del tempo libero. “Allo stesso tempo, non mancheranno i cammini da 10 chilometri, più impegnativi rispetto al solito, così da creare una rete di brevi, medi e lunghi cammini, per tutte le esigenze dei pellegrini”.

Il 2023 e il 2024 saranno anche gli anni nei quali si realizzeranno convenzioni con i vari servizi presenti nel territorio, affinché il pellegrino munito di credenziale possa avere degli sconti nelle strutture come bar, b&b, agriturismo, per l’accoglienza necessaria a chi desidera camminare più giorni di seguito.