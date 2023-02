Cammino di Bonaria, a Nuoro posata la prima pietra di sosta - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 04 FEB - Dopo la posa della pietra di partenza del Cammino di Bonaria sul sagrato di San Simplicio a Olbia e della pietra di arrivo davanti alla Basilica di Bonaria, oggi a Nuoro davanti alla Cattedrale Santa Maria della Neve è stata posata la prima pietra di sosta.

La cerimonia è stata preceduta dalla benedizione del vescovo Antonello Mura prima davanti alla chiesa della Solitudine e poco dopo davanti alla chiesa delle Grazie.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco di Nuoro Andrea Soddu, Maria Grazia Bandinu di Hospitalera di Lula, Luigi Mura dell'associazione il Cammino di Bonaria e Antonello Menne ideatore e presidente dell'associazione Il Cammino di Bonaria.

"Oggi abbiamo inaugurato la prima pietra di sosta nell'unica città di passaggio del percorso del Camino di Bonaria - ha detto Menne -. Le altre tappe saranno nei paesi di Berchideddu, Alà dei Sardi, Bitti, Lula, Orotelli, Sedilo, Fordongianus, Usellus, Sini, Guasila, Ussana e Monserrato. Nuoro per i pellegrini è una tappa importante, battezzata come vetta del Cammino perché passa per il Monte Ortobene dove c'è la statua del Redentore a circa 1000 metri di altezza, il punto più alto del Cammino. Ora proseguiremo il nostro percorso negli altri paesi e contiamo entro fine marzo di presentare il percorso completo di toponomastica, segnaletica e luoghi di accoglienza per i pellegrini". (ANSA).



