Seneghe



Domenica 30 ottobre a spasso tra storia, paesaggi e tradizioni enogastronomiche



Torna l’evento nazionale “Camminata tra gli olivi” e la sesta edizione vedrà come protagoniste anche tre delle Città dell’Olio dell’Oristanese, con una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio olivicolo sardo.

Le associazioni locali e i Comuni di Seneghe, Sini e Riola Sardo hanno aderito alla manifestazione del 30 ottobre e propongono appuntamenti che uniranno il trekking tra gli oliveti a degustazioni e laboratori.

La Pro Loco di Seneghe, con il patrocinio del Comune, organizza due distinti percorsi – uno a piedi di 7 km e uno affrontabile in mountain bike da 12 km – passando per la zona di Barraghe, in direzione del monte: ritrovo alle 9 presso l’oleificio sociale, in corso Umberto I. Intorno alle 13, camminatori e ciclisti si ritroveranno all’azienda agricola Gianluigi Salaris, per la degustazione dei prodotti tipici. I bambini saranno coinvolti in varie attività, tra cui una seduta di yoga e una caccia al tesoro, organizzata dalla cooperativa Mossura nel vigneto dell’azienda. Le varie tappe, tra gli uliveti e i siti archeologici, saranno accompagnate dall’esibizioni dei cori del paese, che si uniranno poi in un concerto comune.

La giornata si concluderà con una masterclass sulle proprietà dell’olio e il suo utilizzo.

Sini propone invece un percorso ad anello di circa 5 km, con diverse soste dedicate al racconto delle leggende tramandate dagli antenati e riportate nei bassorilievi di “Contus de Predra”. In programma anche un’escursione verso la chiesetta di San Giorgio, con partenza da piazza Eleonora d’Arborea alle 9.

In programma un incontro sulle metodologie di coltivazione dell’ulivo e sulla conservazione di olio e olive. In tarda mattinata si continuerà con una degustazione ai piedi dell’olivo millenario, presso il parco comunale. Dopo un pranzo a base di prodotti tipici, il percorso si concluderà con la visita al frantoio Sorelle Figus.

Gli escursionisti che sceglieranno Riola Sardo si riuniranno presso i giardini pubblici in Via Montessori, per proseguire attraverso gli oliveti secolari, in un cammino di circa 5 km.

Giovedì 20 ottobre 2022