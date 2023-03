"Camminare con scarpe diverse per la parità di genere", la campagna del Soroptimist

Il Soroptimist International d’Europa ha indetto per l’8 marzo 2023 la campagna CAMMINARE CON SCARPE DIVERSE PER LA PARITA’ DI GENERE, con lo scopo di simboleggiare le persistenti disuguaglianze tra uomini e donne sul terreno dei diritti e la grande distanza che ci separa ancora dalla parità di genere. Le donne rappresentano il 50% della popolazione mondiale ma ancora oggi quasi metà di questa popolazione femminile non ha accesso ai medesimi diritti sociali e civili, alle stesse opportunità educative e professionali ed è vittima di abusi e violenze di genere. Il Soroptimist Club Cagliari partecipa a questa iniziativa e INVITA tutte a camminare, il giorno 8 marzo prossimo, indossando scarpe differenti, per rappresentare così, simbolicamente, le discriminazioni che le donne soffrono: 1) Nell’accesso alla politica 2) Nel mondo del lavoro: con retribuzioni, anche in Italia, inferiori a quelle percepite, a parità di mansioni, dagli uomini 3) Nell’accesso ai diritti sociali 4) Nell’accesso alle cure sanitarie 5) Nella libertà personale, compromessa dalla violenza di genere, dai matrimoni combinati e da quelli infantili. Chi volesse approfondire questi temi, può collegarsi al sito del SOROPTIMIST INTERNATIONAL d’ITALIA, dove sono presenti i link di accesso ai contenuti di interesse.