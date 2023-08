Camminando insieme dalla pineta Is Arenas fino al monumento della Madonna di Spagna

San Vero Milis

Prosegue Lodi alle Torri. Prossimo appuntamento lunedì 14 agosto

In 22 hanno preso parte, lunedì scorso, al sesto cammino Lodi alle Torri promosso dall’Ufficio Pastorale del Turismo dell’Arcidiocesi di Oristano. Stavolta le condizioni meteo favorevoli hanno aiutato i pellegrini a percorrere gli 8 chilometri in grande serenità, senza problemi dovuti al gran caldo delle scorse settimane di luglio. Il prossimo cammino è previsto per lunedì 14 agosto e si svolgerà lungo il tratto di dune, in territorio di Riola, sopravvissuto alla mega operazione di piantumazione voluta dalla Regione quasi 70 anni fa.

Tornando a lunedì scorso, il percorso ad anello ha avuto inizio dalla pineta Is Arenas di San Vero Milis. Sotto la cupola fresca dei pini marittimi si è recitata la preghiera del pellegrino del Sinis, prima di intraprendere il cammino di due ore e trenta, di cui per un terzo percorsi in mezzo al fresco della pineta in ascolto del cinguettio degli uccelli che o popolano.

Giunti dopo 30 minuti al possente pino detto “di mezzo”, posto al centro di in un trivio, sono state offerte alcune informazioni sulla piantumazione di un milione di pini marittimi avvenuta negli anni Cinquanta, che arrestò l’avanzare inesorabile delle dune, tanto da formare il deserto di sabbia più esteso d’Italia. Oggi è una pineta di 6 chilometri, lussureggiante, dove oltre ai pini ci s’imbatte nell’acacia, la macchia mediterranea, l’eucalipto e, soprattutto, il lentischio e il ginepro.

Nel tempo sono stati realizzati un resort con campi da golf e diversi camping in territorio di Narbolia e Cuglieri. Il fascino di questo polmone verde è assai apprezzato soprattutto da chi ama una vacanza a stretto contatto con la natura e immerso nelle fragranze che il pino marittimo regala grazie al vento che dal mare invade la costa.

Il cammino, quindi, è proseguito sino a giungere alla spiaggia Is Arenas, dove sferzava il maestrale così da creare veri e propri cavalloni marini e rendere la balneazione da bandierina rossa. Il gruppo si è arrestato per ammirare la bellezza del mare e vedere in lontananza Torre del Pozzo e la Torre di Scab’e Sai, ma soprattutto per ascoltare l’avvincente storia della statua della Madonna di Spagna rinvenuta dal servo pastore di Narbolia, Daniele Zou, il 26 marzo 1937, proprio a Sa Praja Manna.

“La statua del Cinquecento proveniva dalla Spagna. Durante la Guerra Civile in terra iberica”, ha spiegato don Ignazio Serra, referente dell’Ufficio della Pastorale del turismo e del tempo libero dell’arcidiocesi di Oristano, “venne gettata nel fuoco e poi abbandonata in mare sino ad arrivare, dopo mesi di navigazione, nella marina di San Vero Milis. Sul ventre era carbonizzata e mancava del braccio destro della Madonna e della gamba sinistra del bambino. È diventata, coi cammini di Lodi alle Torri, la patrona dei pellegrini del Sinis e è stata collocata una ceramica che la raffigura nella chiesa San Lorenzo, a Mandriola”.