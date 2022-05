Camion precipita in una scarpata, paura sulla Ss 125: il guidatore finisce all’ospedale

Incidente stradale al chilometro 104 della Ss 125, molto vicino a Tertenia.

Un autocarro frigo che stava trasportando surgelati per di una ditta di autotrasporti di Olbia, per cause in corso di accertamento, è precipitato in una scarpata. Il guidatore e unico occupante è stato trasportato

all’ospedale di Lanusei dal 118.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei e i carabinieri di Jerzu.