Camion e trattore cooperativa distrutti dal fuoco a Olbia

(ANSA) - OLBIA, 16 SET - Un camion rimorchio e un trattore di proprietà di una cooperativa sono stati distrutti dal fuoco questa notte a Olbia, in via Algeria. I due mezzi erano parcheggiati all'esterno di un capannone industriale e intorno alla mezzanotte sono stati avvolti dalle fiamme, per cause che sono in fase di accertamento da parte della Polizia di Stato.

Non è escluso che possa trattarsi di un atto doloso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia, e gli agenti Squadra volanti e della Polizia scientifica che hanno svolto i rilievi e avviato le indagini. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna