Marrubiu

L’operazione della squadra mobile della questura di Oristano

Sono cinque le persone arrestate nell’ambito della maxi operazione antidroga che lo scorso fine settimana ha consentito agli agenti della Squadra mobile della questura di Oristano, diretti dal dirigente Samuele Cabizzosu, di bloccare nel Terralbese un camion carico di marijuana.

Sono finiti in manette Giovanni Maria Giobbo, 56 anni, di Orgosolo; Tommaso Cancellu, 22 anni, di Oliena; Angelo Muscau, 55 anni, di Orgosolo; Nino Vacca, 66 anni, di Ovodda e residente a Sant’Anna di Marrubiu e Francesco Goddi, 44 anni, di Nuoro.

Altre 4 persone sono riuscite a scappare al momento del blitz.

Oggi i cinque arrestati si sono presentati davanti al Gip Federica Fulgheri per l’interrogatorio di garanzia, ma non hanno risposto a nessuna domanda. Il pubblico ministero Armando Mammone ha chiesto la custodia in carcere per i 5 allevatori accusati di coltivazione in concorso di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata svolta nella zona di Sant’Anna di Marrubiu e nel Terralbese, dove la polizia ha intercettato un carico di marijuana che stava per partire.

Nella stessa frazione di Marrubiu solo qualche giorno prima la Squadra mobile di Oristano aveva eseguito un maxi sequestro di marijuana. In manette era finito un uomo di 32 anni, un allevatore incensurato, originario della provincia di Nuoro, trovato in possesso di oltre un quintale e mezzo di stupefacente, suddiviso in trenta sacchi stracolmi di marijuana già sbocciolata e ripulita degli scarti (110 kg).

Domani i dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in questura.

Martedì, 12 ottobre 2021